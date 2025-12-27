La rinascita del cotone in Sicilia | la nuova era dell' oro bianco fra agricoltura biologica ed energia rinnovabile
Alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso, in Sicilia la superficie coltivata a cotone sfiorava i 350 mila ettari: 140 mila in provincia di Agrigento e il resto soprattutto nella piana di Gela, ribattezzata “la madre del cotone in Italia”. Un patrimonio agricolo importante, introdotto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: FS Energy ed Edison Energia, al via la fornitura decennale di energia rinnovabile
Leggi anche: FS Energy e Edison Energia: avviata la fornitura decennale di energia rinnovabile
La rinascita del cotone in Sicilia: la nuova era dell'oro bianco fra agricoltura biologica ed energia rinnovabile - Dopo decenni d'assenza, la pianta è tornata a essere coltivata nell'Isola. cataniatoday.it
Jennifer Lopez rispetto al tempo che passa vince sempre e comunque. L’artista ha deciso che il 2025 doveva essere l’anno della sua “rinascita” e così è stato. Impegnata nel suo “Up All Night Tour” in giro per il mondo, l’artista è stata vista alle prese con un po’ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.