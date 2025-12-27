La Regione Calabria punta su sport e infrastrutture | avviata la ricognizione dei Comuni
La Regione Calabria ha avviato una manifestazione d’interesse rivolta ai Comuni per raccogliere dati sul fabbisogno finanziario in materia di impiantistica sportiva, con l’obiettivo di pianificare interventi mirati e coerenti con le esigenze dei territori.Il provvedimento, approvato con decreto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: "La Calabria candidata a diventare Regione europea dello Sport 2028": l'annuncio di Giusi Princi
Leggi anche: Concorso dirigenti scolastici Calabria, negli elaborati dei vincitori la punta dell'iceberg dei ricorsi
Regione: ok Giunta a provvedimenti in materia di sport, bilancio, sviluppo, personale, agricoltura e Protezione civile; «Autismo, serve una svolta vera»: la Regione Calabria punta su ascolto con il coinvolgimento di famiglie e associazioni ·; Scuole aperte, dalla Regione Calabria oltre 10 milioni per una didattica più inclusiva e innovativa; Benessere animale, la Regione Calabria punta su oasi canine e ospedali veterinari.
Regione, nasce il Tavolo per l’impiantistica sportiva: ricognizione dei fabbisogni e programmazione condivisa - L'istituzione su proposta del vicepresidente con delega ai Lavori pubblici Filippo Mancuso Con delibera di Giunta regionale del vicepresidente, con delega in materia di lavori pubblici, Filippo Mancus ... catanzaroinforma.it
Impianti sportivi, Mattiani: “Da Regione Calabria risposta forte per ammodernamento strutture” - E’ stata pubblicata dalla Regione Calabria la Manifestazione di Interesse finalizzata a redigere un Piano per l’impiantistica Sportiva sulla base di una ... inquietonotizie.it
Regione. Ok Giunta a misure cruciali: al centro emergenze, bilanci e sport - L'attività della Giunta della Regione Calabria prosegue a ritmo serrato con una serie di provvedimenti che toccano nodi cruciali per lo sviluppo del territorio. cn24tv.it
Regione Calabria, Greco e la sua presenza in commissione Sanità: «Nessun passo indietro» https://gazzettadelsud.it/p=2148433 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.