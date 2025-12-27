La Reggiana perde 2-1 a Marassi contro la Sampdoria | finale di 2025 amaro

Genova, 27 dicembre 2025 – Dopo le due deludenti sconfitte di fila con Padova e Pescara, arriva anche la terza: la Reggiana chiude il 2025 con un amarissimo ko a Marassi. Un risultato, il 2-1 per la Samp, abbastanza severo. Non che i granata meritassero di vincere, ma dopo l’1-1 la partita si era di fatto arenata. Vero, nel secondo tempo la Samp faceva la partita tenendo la palla e crossando molto, ma di fatto sembrava che il gol non fosse troppo nell’aria, con la difesa reggiana in controllo. Poi il tiro di Barak all'angolino. La cronaca. Nel primo tempo botta e risposta: al 14’ Portanova manda avanti i suoi tornando al gol dopo quasi tre mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

