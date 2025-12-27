La proposta del radicale | La rotonda del carcere? Intitoliamola a Pannella

Davanti alla casa circondariale c’è una rotonda anonima. Come tutte le altre. Dietro quei muri, però, c’è un mondo che non è come quello fuori. E allora "intitolare quello spicchio di città a chi, prima di tutti, aveva a cuore il destino di chi vive dentro le carceri – detenuti e secondini – sarebbe un atto di civiltà che la città meriterebbe. Quella, sarebbe bello diventasse la rotonda dedicata a Marco Pannella ". L’idea arriva sulle nostre colonne dalla voce di Mario Zamorani che dello storico leader radicale fu non solo un ammiratore, ma ebbe l’occasione di lavorarci assieme in più di un’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Il Partito Radicale in visita al carcere. E c'è l'ipotesi dell'intitolazione del piazzale a Pannella

Collegamento con Gianluca Genco sulla raccolta firme in Sardegna per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare Zuncheddu e altri, promossa dal Partito Radicale - Rassegna dei settimanali e delle riviste, a cura di Andrea De Angelis 09:00 Notiziario 09:30 Replica di Stampa e regime 11:00 Presentazione del libro di ... radioradicale.it

Beniamino Zuncheddu torna nel Carcere di Cagliari Uta per raccogliere le firme sulla proposta di legge che porta il suo nome. Collegamento in diretta con Irene Testa - Come dire insicurezza perché poi si sa che molte firme possono essere prese male mancano a volte anche i timbri da parte delle segreterie comunali vincesse unanime unanime però appare nelle e poi ... radioradicale.it

Ieri ho partecipato alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sul diritto alla salute mentale. Una proposta semplice e radicale insieme: riconoscere finalmente che la salute mentale è un diritto, non un lusso, non un’emergenza da affrontar - facebook.com facebook