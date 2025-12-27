Cosa attende i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa negli episodi a cavallo tra il 2025 e il 2026? Scopriamo insieme le trame settimanali complete delle puntate in onda dal 27 dicembre al 2 gennaio su Rete 4. Anticipazioni settimanali La Promessa, scelta dolorosa per Alonso. Le conseguenze dei due articoli pubblicati dalla stampa creano gran subbuglio a La Promessa. La Casa Reale impone condizioni che ad Alonso appaiono disumane per salvare il marchesato dei De Lujan. L’uomo però sembra non avere scelta e e si trova a prendere una delle decisioni più difficili della sua vita: Alonso deve sacrificare uno dei suoi figli! Inizia l’ascesa di Leocadia nelle puntate speciali La Promessa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 27 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026: Alonso disperato, Leocadia pronta a prendere il posto di Cruz

