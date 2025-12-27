La Promessa anticipazioni 28 dicembre | Curro perde titolo e casa Alonso riottiene il marchesato

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il re è pronto a restituire il titolo ad Alonso, ma il prezzo è altissimo: Curro deve essere ripudiato e abbandonare la tenuta. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria si chiude in casa, Manuel pensa all'Italia Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Nelle settimane precedenti alla morte di Jana, Manuel e la moglie avevano deciso di accettare l'offerta di lavoro di don Pedro Farré e di trasferirsi in Italia, nonostante il disappunto dei marchesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

