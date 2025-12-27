La Polonia prepara fortificazioni anti-droni da due miliardi di euro lungo il confine orientale a fronte della minaccia russa. Ma saranno pronte soltanto tra due anni. La decisione è stata presa dopo una massiccia incursione di aerei senza pilota da combattimento nello spazio aereo polacco all'inizio di quest'anno. "Prevediamo comunque di avere le prime funzionalità del sistema in circa sei mesi. Il completamento richiederà 24 mesi", ha dichiarato il viceministro della Difesa Cezary Tomczyk, sottolineando che i nuovi sistemi di difesa saranno integrati in una vecchia linea di protezione costruita un decennio fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Polonia costruirà muro anti-droni da 2 miliardi ma sarà pronto solo tra 2 anni

