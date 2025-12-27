La piena del fiume Montone, avvenuta tra Natale e Santo Stefano, ha avuto effetti diretti sull’area interessata dai lavori avviati nei mesi scorsi per costruzione di una briglia selettiva nelle vicinanze del Parco urbano. “Il livello dell’acqua ha infatti trascinato parte del terreno e delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La piena di Natale colpisce anche il cantiere della briglia in costruzione al parco urbano

Leggi anche: La piena di Natale colpisce anche il cantiere della briglia in costruzione al parco urbano

Leggi anche: Montelepre, magico Natale al parco urbano con il villaggio degli elfi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La piena di Natale colpisce anche il cantiere della briglia in costruzione al parco urbano.

Argine del Senio abbattuto con la piena di Natale. I proprietari: "Avevamo i permessi per il ripristino" Si tratta di un terreno di proprietà della società agricola Profumi di Campo. 22 ettari coltivati fino al 2023 ad albicocche e kiwi, poi inondati dalle alluvioni. Dopo - facebook.com facebook

Il Natale in Italia è una festa magica, piena di tradizioni, luci e buon cibo! Ecco alcune parole utili per questo periodo dell'anno: l'albero di Natale – l'albero decorato con luci e palline le palline i fiocchi le decorazioni le luci la ghirlanda la stella/il puntale – s x.com