La picchiava e io sono intervenuto Ma l’accoltellatore della vigilia di Natale resta in carcere

Ancona, 27 dicembre 2025 – Ha raccontato di essere stato chiamato nel cuore della notte dalla compagna del 54enne poi finito in ospedale: “Chiedeva aiuto perché lui la stava picchiando”. Cosimo De Iaco, 49 anni, della provincia di Lecce, è stato arrestato dai carabinieri del reparto operativo di Ancona: è ritenuto l’autore del tentato omicidio di un anconetano la notte tra il 23 e il 24 dicembre. In carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’arrestato, tuttora rinchiuso nel carcere di Montacuto, ha anche detto di non aver mai accoltellato l’uomo: “Si è ferito da solo cadendo dopo la colluttazione che abbiamo avuto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

