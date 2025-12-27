La pace la Nato il Donbass | di cosa parleranno Zelensky e Trump in Florida
Domenica 28 dicembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida. L’obiettivo è quello di chiudere un accordo per la pace tra Russia e Ucraina da sottoporre successivamente a Vladimir Putin. Alla base ci sarà il piano in 20 punti in versione riveduta e corretta. Prevede il congelamento della linea del fronte senza offrire una soluzione immediata alle rivendicazioni della Russia. Restano aperti due dossier decisivi di cui Zelensky parlerà direttamente con Trump: la questione territoriale e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L’obiettivo è dare agli Usa una base per trattare con Mosca. 🔗 Leggi su Open.online
