Nottata di fuoco sull’Ucraina, nelle ore in cui Mosca parlava di prospettive di pace e Trump si prepara ad accogliere Zelensky. Cinquecento droni e 40 missili, un assalto spaventoso che ha convinto la Polonia a far decollare i caccia ed a chiudere temporaneamente due aeroporti, Rzeszow e Lublino. “Dov’è la risposta della Russia alle proposte per porre fine alla guerra avanzate dagli Stati Uniti e dal mondo? Rappresentanti russi si impegnano in lunghi colloqui, ma in realtà, sono Kinzhal e ‘Shahed’ a parlare per loro. Questa è il vero approccio di Putin e del suo entourage”, ha commentato a caldoin un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La pace di Putin? Sull’Ucraina 500 droni e 40 missili. La Polonia fa decollare i caccia e chiude lo spazio aereo

Leggi anche: Pace e bombe: ad Abu Dhabi incontro Usa-Russia, pioggia di 430 droni sull’Ucraina. Sette morti a Kiev. Violato lo spazio aereo, la Romania fa decollare i caccia

Leggi anche: Ucraina, "massiccio" attacco russo, centinaia di missili e 500 droni, raid a Leopoli, Polonia fa decollare jet, Zelensky: "Basta parole, ora la forza" - VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Processi di pace. Putin: "Trump sta facendo molto, il premio Nobel sta perdendo credibilità" - "Non sono io a decidere se l'attuale presidente degli Stati Uniti merita o meno un premio Nobel, ma Trump fa davvero molto per la soluzione di crisi complesse che durano decenni", ha detto oggi Putin ... rainews.it

Nobel, Putin: «Almeno Trump si impegna per raggiungere la pace» - Il presidente russo Vladimir Putin elogia l'impegno del presidente statunitense Donald Trump per "raggiungere la pace", citando come esempio l'impegno "sincero" di Trump nel porre fine al conflitto in ... ilmessaggero.it

A Mar-a-Lago l'incontro tra Zelensky e Trump: la pace con Putin tra Donbass, Zaporizhzhia e sicurezza. Le trattative sulla guerra in Ucraina tra le richieste di territorio, la gestione della centrale e le clausole di non aggressione L'annuncio dell'incontro in Florida - facebook.com facebook

Il discorso natalizio di Zelensky che fa discutere: il sogno che Putin muoia e quello della pace x.com