"Io tifo positivo", il progetto fortemente voluto in tandem su proposta del title sponsor di Rbr Rimini, Dole, e dalla società si arricchisce di una nuova e significativa pagina che sa di inno al fair play e alla correttezza sportiva. Rinascita Basket Rimini ed il Pistoia Basket hanno annunciato che in vista del prossimo match in agenda domenica al palasport Flaminio (palla a due alle 18) si terrà un simbolico momento di vicinanza e condivisione di quei valori nobili dello sport capaci di andare oltre al mero risultato finale della partita. I due club, congiuntamente, hanno deciso di scrivere tra gli altri al ministero degli Interni, all’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni sportive, ai Prefetti e ai Questori di Rimini e Pistoia, chiedendo la possibilità di far partecipare al match anche una rappresentanza della tifoseria ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La novità. Dopo la tragedia Marianella a Rimini torna il tifo pistoiese

