La Notte nel cuore | ecco dove rivedremo gli attori protagonisti dell’amatissima serie
La Notte nel Cuore si è conclusa da poco, ma l’affetto del pubblico per i suoi protagonisti è tutt’altro che svanito. Se la mancanza dei personaggi si fa già sentire, c’è una buona notizia per i fan: oltre alla possibilità di rivedere tutti gli episodi gratuitamente su Mediaset Infinity, molti degli attori della soap sono presenti anche in altre serie di successo, diverse delle quali doppiate in italiano. Hafsanur Sancaktutan, che ha dato il volto alla dolce Melek, è una delle interpreti più apprezzate della nuova generazione di attrici turche. Negli ultimi anni ha costruito una carriera in costante crescita, distinguendosi per ruoli intensi e sensibili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: “Makari 5” si farà? Ecco cosa sappiamo sul futuro dell’amatissima serie Rai
Leggi anche: La Notte nel Cuore raddoppia: ecco quando e perché la serie va in onda in doppio appuntamento
La Notte nel Cuore: dove rivedere gli attori dell'amatissima soap - Conclusa 'La notte nel cuore', puoi rivederla su Mediaset Infinity o seguire gli attori in altre note serie turche disponibili in italiano. serial.everyeye.it
La Notte nel cuore cambia programmazione in vista del gran finale e sbarca in seconda serata! - Mediaset cambia programmazione: il gran finale de ‘La notte nel cuore’ non andrà più in prime time, ma in seconda serata. novella2000.it
La Notte nel Cuore, ecco chi è veramente Esat: vita e carriera dell'attore Genco Ozak - Scopriamo insieme qualcosa in più sull'attore Genco Ozak,l'Esat Sansalan de La Notte nel Cuore, in onda il martedì e la domenica in prima serata su Canale5. comingsoon.it
“Ho un problema. Mi addormento sempre presto per potermi svegliare nel cuore della notte...non per guardare l’ora, ma per mangiare biscotti. Mi piace tantissimo, è la cosa che preferisco fare. Ecco perché non posso avere una fidanzata. Mi sveglio sempre di - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.