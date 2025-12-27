A Cotignola quella tra 25 e 26 dicembre è stata di nuovo l’ennesima lunga notte. Le ordinanze emesse nel pomeriggio – quella di evacuazione per le 2685 persone residenti entro i 300 metri dal fiume Senio (su un totale di 7350 abitanti), e quella che impone di portarsi ai piani alti, rivolta a chi abita fra 300 e mille metri dal fiume – hanno di nuovo trasformato il comune, sulla carta, in un paese fantasma. La reazione dei residenti è stata tuttavia diversa rispetto a quanto le ordinanze lascerebbero immaginare: erano 57 i cotignolesi che giovedì sera si erano recati all’hub di Lugo, 11 quelli spostatisi all’hub di Bagnacavallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La notte a Cotignola. Ordine di evacuare, rispondono in 68: Ora la mappatura; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta; Fiumi sotto osservazione: evacuazioni in corso; Diretta maltempo in Emilia-Romagna, evacuazioni per rischio esondazione nel Ravennate. Preoccupa la piena del Senio: notte di paura.

E' tornato il sole a Cotignola (RA). Alle ore 14:25 del 26/12 prosegue il calo della piena del fiume Senio che questa notte aveva raggiunto un picco di 15.86 metri, ora sceso in soglia gialla a 13.12 metri. Foto Comune di Cotignola - facebook.com facebook

Prosegue il calo del livello del Fiume Senio nella Pianura Ravennate, con il colmo di piena che nella notte è transitato da Cotignola, Fusignano e Alfonsine Nella notte i cittadini di Cotignola hanno messo al sicuro i propri veicoli in punti alti. Foto di Emilia Ro x.com