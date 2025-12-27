Nel gotha del fischietto si parla italiano. Maria Sole Ferrieri Caputi (prima donna ad arbitare una partita di Serie A nel 2022) è stata nominata dall’ International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) miglior arbitro donna al mondo per l’anno 2025. L’arbitro della Sezione di Livorno, prima donna a dirigere una partita della Serie A italiana, ha preceduto di 4 punti la francese Stephanie Frappart. Nella graduatoria di quest’anno della Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio figura ai primi posti mondiali anche un’altra italiana, si tratta di Silvia Gasperotti (Sezione di Rovereto) che si è classificata al settimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nomina della Federation of Football History & Statistics, settima la collega Silvia Gasperotti. Ferrieri Caputi è la miglior arbitra al mondo

Leggi anche: Maria Sole Ferrieri Caputi orgoglio livornese: è lei la miglior arbitra del mondo

Leggi anche: L’Iffhs incorona Maria Sole Ferrieri Caputi: l’italiana è stata eletta migliore arbitra del mondo per il 2025

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno è il miglior arbitro donna del mondo.

IFFHS, Maria Sole Ferrieri Caputi miglior arbitro donna al mondo per il 2025 - Maria Sole Ferrieri Caputi è stata nominata dall'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) miglior arbitro donna al mondo per l'anno 2025. tuttob.com