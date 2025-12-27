La Nike Air Max 95 Neon di LEGO dimostra che giocare con un modello classico funziona
La Nike Air Max 95 Neon di LEGO ci ricorda una cosa essenziale: la cultura delle sneaker è anche gioco, immaginazione e capacità di reinterpretare le icone senza timore. Nike e LEGO tornano a collaborare, dopo il successo dei progetti precedenti, per rivisitare una delle combinazioni più amate nella storia delle Air Max 95: le leggendarie Neon. Lo fanno con intelligenza, rispetto per la tradizione. e un tocco ludico che trasforma una scarpa simbolo in qualcosa di completamente nuovo, senza intaccarne l’essenza. Perché questa non è una semplice collaborazione simpatica. Non è una sneaker “a tema giocattolo” pensata solo per attirare l’attenzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
