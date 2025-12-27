Il cielo si è trasformato improvvisamente in una coltre densa e opaca, cancellando i contorni dei grattacieli e avvolgendo ogni cosa in un silenzio innaturale. Sotto i lampioni, i primi fiocchi hanno iniziato a cadere con una fittezza tale da trasformare le strade in fiumi bianchi nel giro di pochi minuti, rendendo ogni passo una sfida contro il gelo. Le luci delle insegne, solitamente vibranti e accecanti, appaiono ora come macchie sfocate in un oceano di polvere ghiacciata, mentre il vento soffia tra i vicoli portando con sé l’odore metallico della tempesta imminente. La frenesia della metropoli si è arresa alla forza della natura, costringendo milioni di persone a rifugiarsi dietro i vetri delle finestre, osservando il mondo esterno scomparire sotto un manto immacolato e minaccioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La nevicata più copiosa dal 2022”. Allerta maltempo, sta arrivando! Cresce il panico

