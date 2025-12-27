La neve torna sulle piste Skipass l’accordo è vicino

La neve che era stata annunciata per la vigilia e il giorno di Natale è arrivata sulle nostre montagne e questo ha portato una boccata d’ossigeno agli addetti ai lavori dell’Abetone e della Doganaccia, che nello scorso weekend erano stati costretti a tenere fermi gli impianti di risalita. Una precipitazione tutt’altro che eccezionale: si parla di una quindicina di centimetri all’Abetone, una ventina in Val di Luce e alla Doganaccia. Niente di memorabile: le nevicate eccezionali sono ben altre. Ma in tempo di scarse precipitazioni e di riscaldamento globale, il manto bianco è servito a ‘fare paesaggio’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

