La montagna a Pisogne (Brescia) è franata fino a valle distruggendo un tunnel e la rete. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La montagna frana sulla strada e finisce a valle, sfondati tunnel e rete di protezione: le immagini - Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 si è verificato uno smottamento a Pisogne, comune che si trova nella provincia di Brescia. fanpage.it