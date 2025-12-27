La montagna frana sulla strada e finisce a valle sfondati tunnel e rete di protezione | le immagini
La montagna a Pisogne (Brescia) è franata fino a valle distruggendo un tunnel e la rete. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
