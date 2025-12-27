la minaccia con un coltello sul posto di lavoro e la stupra lei non denuncia per paura di essere licenziata

Si è presentato davanti all'abitazione dove la sua ex compagna lavorava come badante, accudendo due anziani. L'ha costretta ad aprire la porta dell'appartamento, le ha strappato di mano il telefono e, dopo aver visto conversazioni con altri uomini, le ha puntato un coltello da cucina alla gola. 🔗 Leggi su Today.it

