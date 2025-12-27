La manovra di bilancio finisce nel mirino del Codacons, che non usa mezzi termini e parla di “briciole” destinate ai consumatori, mentre milioni di famiglie continuano a fare i conti con un’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto. Secondo l’associazione, la Legge di Bilancio si limita infatti a interventi marginali e frammentari, senza affrontare quello che viene definito il vero nodo dell’emergenza economica: l’aumento dei prezzi a fronte di salari sostanzialmente fermi. Nella sua analisi, il Codacons sottolinea come negli ultimi anni l’Italia abbia registrato una fortissima spinta inflattiva, con effetti diretti e pesanti sui redditi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La Manovra continua a far discutere. Per il Codacons lascia solo le “briciole ai consumatori colpiti dall’inflazione”

Leggi anche: Mattarella: “Il mondo dei forti lascia solo briciole ai deboli”

Leggi anche: Mattarella: “Il mondo dei forti lascia solo briciole ai deboli”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manovra, salta la stretta su lauree e pensioni dopo lo scontro interno alla Lega. Boccia (Pd): Giorgetti si dimetta; Manovra, Iannone (FdI): «Riaperti i termini della sanatoria 2003. Non è un nuovo condono»; Pensioni e Riscatto Laurea: Caos in Manovra, Dietrofront del Governo Dopo le Polemiche; Antenna della discordia a Santa Sofia, la sindaca attiva il procedimento di autotutela: stop ai lavori.

Tassa sui pacchi, il Governo a un bivio: cosa dicono imprese e consumatori - UE sotto i 150 euro: il Governo valuta il dazio in manovra mentre l’UE approva una misura analoga dal 2026. tag24.it