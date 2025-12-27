La Manovra arriva al rush finale al via l’esame alla Camera con la fiducia e il voto previsto per martedì

Parte alla Camera l’esame in seconda lettura della legge di bilancio da 22 miliardi di euro, licenziata dal Senato poco prima di Natale e destinata ad arrivare al voto finale martedì. Un passaggio parlamentare rapido e senza margini di modifica, necessario per evitare il ricorso all’esercizio provvisorio e chiudere l’iter entro la fine dell’anno. I lavori sono iniziati in Commissione Bilancio a Montecitorio con l’illustrazione del provvedimento da parte dei relatori Andrea Barabotti per la Lega, Andrea Mascaretti per Fratelli d’Italia e Roberto Pella per Forza Italia. Per il governo è presente la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

