La Manovra 2026 arriva alla Camera cosa succede ora e quando entrano in vigore tutte le novità

La legge di bilancio 2026 è a un passo dall'approvazione definitiva. Il testo è arrivato alla Camera, dove sarà 'blindato', cioè senza possibilità di modifiche da parte dei parlamentari. La tabella di marcia prevede di votarla martedì 30 dicembre: così, entrerà in vigore dal 1° gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

