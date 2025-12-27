La Manovra 2026 arriva alla Camera cosa succede ora e quando entrano in vigore tutte le novità
La legge di bilancio 2026 è a un passo dall'approvazione definitiva. Il testo è arrivato alla Camera, dove sarà 'blindato', cioè senza possibilità di modifiche da parte dei parlamentari. La tabella di marcia prevede di votarla martedì 30 dicembre: così, entrerà in vigore dal 1° gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manovra: via libera del Senato. Ora alla Camera. Giorgetti: “Abbiamo ottenuto l’impossibile”. Tutte le novità
Leggi anche: Tasse 2026: tutte le novità della Manovra, cosa aumenta e cosa cambia
Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili»; Legge di Bilancio 2026, via libera del Senato: la manovra passa alla Camera; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura.
La Manovra 2026 arriva alla Camera, cosa succede ora e quando entrano in vigore tutte le novità - Il testo è arrivato alla Camera, dove sarà ‘blindato’, cioè senza possibilità di modifiche da parte dei parlamentari. fanpage.it
Bilancio 2026 blindato: scontro su pensioni e sanità, Meloni accelera - Manovra di Bilancio 2026 al rush finale alla Camera: tempi stretti, fiducia annunciata e scontro politico su pensioni, sanità e tasse. tag24.it
Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia ... tg24.sky.it
La Manovra arriva alla Camera: dalle pensioni alle bollette, ecco le promesse tradite x.com
Arriva una pioggia di tasse: a pagare il conto della Manovra sono sempre le famiglie - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.