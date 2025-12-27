La mannaia dell’Iran | quasi 2mila condanne a morte nel 2025 Pezeshkian | Guerra totale a Ue Usa e Israele

1.922 esecuzioni. Sono quelle eseguite in Iran nel 2025, secondo quanto rivela un rapporto di Human rights activists news agency, un gruppo per i diritti umani con sede negli Stati Uniti. Un numero pari a più del doppio delle condanne a morte eseguito lo scorso anno. Da almeno dieci anni non si toccavano cifre grottesche come questa. Tra i detenuti per i quali più spesso le autorità di Teheran ordinano la via del patibolo ci sono i condannati per omicidio (quasi la metà delle esecuzioni) e per reati di droga (46%). Quest’ultimo, secondo Hrana, sarebbe un uso ancor più spropositato della pena capitale, che andrebbe a punire in maniera del tutto senza proporzione un reato che si registra con tassi elevati nelle comunità povere ed emarginate. 🔗 Leggi su Open.online

