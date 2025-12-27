La magia del presepe vivente di Nocchi Borgo preso d’assalto le foto
Camaiore (Lucca), 27 dicembre 2025 – Anche quest’anno il presepe vivente di Nocchi è stato un grande successo. Una magia che si rinnova, con tutto il paese coinvolto per la rappresentazione della Natività e degli antichi mestieri. Il presepe vivente di Nocchi Nel giorno di Santo Stefano il borgo sulla Francigena si è riempito come non mai (era disponibile la navetta, il traffico sulla Provinciale è andato comunque in tilt) per vedere non solo la capanna con Maria, Giuseppe e Gesù – con tanto di bue e asinello – ma anche le affascinanti rappresentazioni degli antichi mestieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
