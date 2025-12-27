La guerra che passa sotto i cavi
Le parole del capo della Marina britannica non hanno il tono della propaganda né quello della profezia. Quando Gwyn Jenkins avverte che la Russia è pronta a colpire cavi e gasdotti sui fondali marini, non sta immaginando uno scenario futuribile: sta descrivendo un’opzione operativa reale, già sperimentata, già affinata, già disponibile. Non si tratta di scenari ipotetici da analisti, ma di capacità concrete che possono essere mobilitate in qualsiasi momento. Ed è proprio questo il punto che dovrebbe inquietare l’occidente più di qualsiasi esercitazione militare. L’intervista rilasciata al Financial Times racconta una minaccia che non ha bisogno di carri armati o missili per produrre effetti strategici enormi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La guerra che passa sotto i cavi - La minaccia russa ai fondali marini britannici non è un’allarmismo militare ... ilfoglio.it
Cavi sottomarini, il Giappone alza lo scudo contro la pressione cinese - Tokyo punta su autonomia navale, filiera sicura e nuove rotte per ridurre la dipendenza da Pechino. agendadigitale.eu
Guerra ibrida, nel mirino i cavi sottomarini. Assicurano connessione e energia, la nostra spina dorsale - “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”. blitzquotidiano.it
Marco Camisani Calzolari. . Tutti guardiamo giustamente alla guerra “delle bombe”, ma c’è un’altra guerra, quella che “spegne le luci”. Tutti guardano la guerra delle bombe, ma la guerra sta passando da un’altra parte. Seguitemi fino alla fine perché è quella - facebook.com facebook
