la guerra che passa sotto i cavi

Le parole del capo della Marina britannica non hanno il tono della propaganda né quello della profezia. Quando Gwyn Jenkins avverte che la Russia è pronta a colpire cavi e gasdotti sui fondali marini, non sta immaginando uno scenario futuribile: sta descrivendo un’opzione operativa reale, già sperimentata, già affinata, già disponibile. Non si tratta di scenari ipotetici da analisti, ma di capacità concrete che possono essere mobilitate in qualsiasi momento. Ed è proprio questo il punto che dovrebbe inquietare l’occidente più di qualsiasi esercitazione militare. L’intervista rilasciata al Financial Times racconta una minaccia che non ha bisogno di carri armati o missili per produrre effetti strategici enormi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

