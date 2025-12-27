Chiara Consonni è un fiume in piena quando parla di ciclismo e non solo. Basta un accenno e dalle sue parole si palesano tutta la grinta e l’entusiasmo che le sono sempre appartenuti. La 26enne di Brembate di Sopra è reduce da un 2025 culminato con la conquista di due medaglie ai Mondiali su pista di Santiago del Cile dell’ottobre scorso. Una stagione, contraddistinta anche dall’approdo in una nuova squadra, il team Canyon-SRAM Zondacrypto, successiva a quella del trionfo olimpico di Parigi nella Madison su pista in coppia con Vittoria Guazzini. A Bergamonews, tra le altre cose, la campionessa bergamasca è entrata nel merito anche di quel momento, che mai scorderà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La grinta di Chiara Consonni: Parigi l’apice di tutto. Mai amato l’allenamento, ora sono migliorata. Che amore per la Roubaix.

