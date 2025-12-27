La grazia all' ex scafista? È un errore incomprensibile Lo Stato non può essere il Babbo Natale dei criminali
Qualcuno ha affermato, a proposito della grazia concessa dal presidente Mattarella ad un cittadino libico condannato con sentenza passata in giudicato a trent'anni di galera, che la decisione è stata giusta poiché si è tenuto conto della verde età del ristretto, della sua condotta ineccepibile in carcere e del fatto che siamo nel periodo natalizio, che ci imporrebbe di essere teneri. Mi tocca esprimere alcune osservazioni. Innanzitutto, la giovane età non è, né può diventare, una scriminante morale. Tantomeno giuridica. Un crimine resta tale a prescindere dall'anagrafe di chi lo compie. E quando il crimine è grave, gravissimo, l'età dell'autore non attenua nulla, semmai aggrava la responsabilità di uno Stato che decide di assolvere o perdonare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
