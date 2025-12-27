Qualcuno ha affermato, a proposito della grazia concessa dal presidente Mattarella ad un cittadino libico condannato con sentenza passata in giudicato a trent'anni di galera, che la decisione è stata giusta poiché si è tenuto conto della verde età del ristretto, della sua condotta ineccepibile in carcere e del fatto che siamo nel periodo natalizio, che ci imporrebbe di essere teneri. Mi tocca esprimere alcune osservazioni. Innanzitutto, la giovane età non è, né può diventare, una scriminante morale. Tantomeno giuridica. Un crimine resta tale a prescindere dall'anagrafe di chi lo compie. E quando il crimine è grave, gravissimo, l'età dell'autore non attenua nulla, semmai aggrava la responsabilità di uno Stato che decide di assolvere o perdonare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La grazia all'ex scafista? È un errore incomprensibile. Lo Stato non può essere il Babbo Natale dei criminali

Leggi anche: Mattarella grazia l’ex calciatore libico condannato a 30 anni con l’accusa di essere scafista: la storia di Abdelkarim

Leggi anche: Mattarella grazia cinque detenuti: c’è anche lo scafista libico di un tragico naufragio a Lampedusa. La lista completa e le motivazioni

Dallo scafista all’omicida: le grazie di Mattarella che fanno esplodere le polemiche.

