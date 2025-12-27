La foglia di Fico | ostaggio dei partiti e dei De Luca non riesce a fare la giunta regionale

Cinque settimane dopo avere vinto le elezioni regionali in Campania, Roberto Fico è l’unico governatore, insieme ad Antonio Decaro, a non avere nominato la giunta. Con l’aggravante di essere stato proclamato prima. Il countdown scade il 29 dicembre, giorno della prima riunione del Consiglio regionale. Ma Fico è un asino in mezzo ai suoni, tirato per la giacca dai partiti e dai movimenti civici, fra tutti quello che risponde a Vincenzo De Luca. I guai di Fico e il nodo Bonavitacola (che è del Pd). Il vero nodo da sciogliere resta quello di Fulvio Bonavitacola: è intorno al fedelissimo uomo ombra di Vincenzo De Luca che si gioca la partita più complicata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

