La Fiorentina perde pure col Parma la Serie B si avvicina
Parma- Fiorentina finisce 1-0. Il 5-1 contro l’Udinese aveva fatto sognare, ma a quanto pare la svolta non è arrivata. In gol Sorensen. Ecco una breve ricapitolazione della partita: Al 2’ la Fiorentina si fa vedere subito con Kean, che parte sul filo del fuorigioco, sfonda in area e tenta il doppio passo, ma viene fermato dalla difesa del Parma. Al 5’, Parisi cade in area dopo un contrasto con Bernabé, ma l’arbitro non concede il rigore. Il Parma risponde al 7’ con Ondrejka che, dentro l’area, prova un tiro a giro che finisce a lato di poco. Al 13’, Sorensen si fa notare al limite dell’area con un tiro mancino che esce fuori non di molto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
