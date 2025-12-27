La Fiorentina chiude il 2025 all'ultimo posto la crisi continua | Sorensen regala la vittoria al Parma

La Fiorentina chiude il 2025 all'ultimo posto, un gol di Sorensen regala la vittoria al Parma. La crisi della Viola non è alle spalle e la luce per la squadra di Vanoli è lontana in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Parma Fiorentina 1-0: Sorensen regala i tre punti ai Ducali

Leggi anche: Il Verona batte l’Atalanta e lascia la Fiorentina sola all’ultimo posto: Giovane fa gol e assist

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Parma, battere la Fiorentina per chiudere il 2025 con il sorriso | LA FORMAZIONE; Lausanne-Sport vs Fiorentina | UEFA Conference League 2025/26; Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale e ai playoff; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato.

Parma-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e ... tuttosport.com