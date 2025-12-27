La Fiorentina chiude il 2025 all'ultimo posto la crisi continua | Sorensen regala la vittoria al Parma
La Fiorentina chiude il 2025 all'ultimo posto, un gol di Sorensen regala la vittoria al Parma. La crisi della Viola non è alle spalle e la luce per la squadra di Vanoli è lontana in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Parma Fiorentina 1-0: Sorensen regala i tre punti ai Ducali
Leggi anche: Il Verona batte l’Atalanta e lascia la Fiorentina sola all’ultimo posto: Giovane fa gol e assist
Parma, battere la Fiorentina per chiudere il 2025 con il sorriso | LA FORMAZIONE; Lausanne-Sport vs Fiorentina | UEFA Conference League 2025/26; Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale e ai playoff; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato.
Parma-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e ... tuttosport.com
Serie A 2025-26 (17° turno) Parma-Fiorentina: presentazione - La diciassettesima giornata di Serie A si aprirà sabato 27 dicembre alle ore 12:30 allo stadio “Ennio Tardini” con lo scontro diretto nei quartieri bassi della classifica tra ... datasport.it
Richardson escluso dai convocati Fiorentina: rottura totale con il club, il motivo - L'obiettivo è chiaro: vincere a ogni costo per provare ad allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. tuttosport.com
Oristanio suona la carica: “Contro la Fiorentina niente calcoli, serve sostanza” Il 2025 si chiude al Tardini. Sabato 27 dicembre, all'ora di pranzo (12:30), il Parma ospita la Fiorentina. Non è una semplice passerella di fine anno per farsi gli auguri. È una sfida c - facebook.com facebook
#Primavera L'Inter chiude il 2025 al primo posto in classifica con 30 punti, al pari di Roma e Fiorentina. Una rimonta incredibile, quella dei ragazzi di Carbone: partita con 5 punti nelle prime 7 giornate, da ottobre 10 risultati utili consecutivi. #InterYouth x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.