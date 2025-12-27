La Fiorentina chiude il 2025 all'ultimo posto la crisi continua | Sorensen regala la vittoria al Parma

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina chiude il 2025 all'ultimo posto, un gol di Sorensen regala la vittoria al Parma. La crisi della Viola non è alle spalle e la luce per la squadra di Vanoli è lontana in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Parma Fiorentina 1-0: Sorensen regala i tre punti ai Ducali

Leggi anche: Il Verona batte l’Atalanta e lascia la Fiorentina sola all’ultimo posto: Giovane fa gol e assist

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Parma, battere la Fiorentina per chiudere il 2025 con il sorriso | LA FORMAZIONE; Lausanne-Sport vs Fiorentina | UEFA Conference League 2025/26; Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale e ai playoff; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato.

fiorentina chiude 2025 ultimoParma-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e ... tuttosport.com

fiorentina chiude 2025 ultimoSerie A 2025-26 (17° turno) Parma-Fiorentina: presentazione - La diciassettesima giornata di Serie A si aprirà sabato 27 dicembre alle ore 12:30 allo stadio “Ennio Tardini” con lo scontro diretto nei quartieri bassi della classifica tra ... datasport.it

fiorentina chiude 2025 ultimoRichardson escluso dai convocati Fiorentina: rottura totale con il club, il motivo - L'obiettivo è chiaro: vincere a ogni costo per provare ad allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.