La Fiorentina cade a Parma | viola sempre più giù
Il Parma vince 1-0 lo scontro salvezza contro la Fiorentina al Tardini, nella sfida che apre il 17° turno di Serie A. Nuovo stop per i viola, che dopo la prima vittoria in campionato contro l'Udinese, ritrova gli stessi limiti di sempre che la relegano all'ultimo posto in classifica. In attesa del mercato di gennaio urgono riflessioni in casa gigliata e ça va sans dire anche sulla posizione di Paolo Vanoli. Primo tempo molto bloccato con poche emozioni. La migliore occasione è dei gialloblù con Ondrejka, che da due passi strozza troppo la conclusione. Al 48' il Parma passa in vantaggio: il centrocampista danese Sorensen sfrutta un pallone vagante in area e batte di testa De Gea con un inserimento centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
