Ha sempre dormito nudo e vuole continuare a farlo, nonostante il litigio con il coinquilino. Un utente di Reddit ha condiviso la sua storia con la community. Il ragazzo ha raccontato di aver avuto una discussione con l’amico con cui condivide la casa dopo che la fidanzata di quest’ultimo ha accidentalmente visto nudo l’autore del post. Il ragazzo ha raccontato di dormire senza vestiti da quando era un adolescente. Ha aggiunto anche di soffrire il caldo e che, con i vestiti e la coperta, faticherebbe a riposare. L’utente ha anche sottolineato che la sua abitudine non ha mai influito sugli spazi condivisi e che ogni volta che è uscito dalla stanza era adeguatamente vestito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La fidanzata del mio coinquilino mi ha visto dormire nudo e ora si sente a disagio. Sono arrabbiati con me, ma non penso di dovermi scusare”: il racconto è virale su Reddit

