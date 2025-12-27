La fiamma olimpica emoziona Latina | in migliaia in piazza per l' evento

Una giornata storica per la città di Latina, che ha accolto e celebrato il passaggio della fiamma olimpica nella giornata di ieri, 26 dicembre. Una complessa macchina organizzativa, messa in moto da giorni, ha reso possibile questo evento straordinario che ha emozionato tutti, grandi e bambini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Latina il passaggio della Fiamma olimpica dei Giochi 2026 - Cortina 2026, evento storico che coinvolge la città dopo il lungo viaggio iniziato da Olimpia il 4 dicembre. rainews.it