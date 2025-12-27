La fiamma olimpica emoziona Latina | in migliaia in piazza per l' evento
Una giornata storica per la città di Latina, che ha accolto e celebrato il passaggio della fiamma olimpica nella giornata di ieri, 26 dicembre. Una complessa macchina organizzativa, messa in moto da giorni, ha reso possibile questo evento straordinario che ha emozionato tutti, grandi e bambini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Giornata storica per la nostra città. Il passaggio della Fiamma Olimpica ha illuminato Latina con i valori dello sport, dell’inclusione e della comunità. Un momento che resterà nella memoria collettiva e che ci accompagna verso il Centenario della nostra città. - facebook.com facebook
