La fiamma olimpica di Milano-Cortina sarà in città il 2 gennaio il percorso previsto
La Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 sarà a Pescara venerdì 2 gennaio.Ad annunciarlo, con i dettagli della manifestazione, sono stati il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli. La fiaccola, impegnata in un percorso che attraversa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
