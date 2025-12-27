La fiamma olimpica di Milano-Cortina sarà in città il 2 gennaio il percorso previsto

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 sarà a Pescara venerdì 2 gennaio.Ad annunciarlo, con i dettagli della manifestazione, sono stati il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli. La fiaccola, impegnata in un percorso che attraversa. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: La fiamma olimpica di Milano – Cortina 2026 arriva a Lucca: ecco il percorso

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica fa tappa a Tarquinia: il percorso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 21 a Potenza; Napoli accoglie la Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano Cortina 2026; Passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 a Rivoli; Il 23 dicembre la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Napoli: le cose da sapere.

fiamma olimpica milano cortinaLa fiamma olimpica di Milano-Cortina sarà in città il 2 gennaio, il percorso previsto - I dettagli della manifestazione sono stati annunciati dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore allo Sport, Patrizia Martelli, insieme al delegato provinciale del Coni, Adamo Scurti che è anche consigl ... ilpescara.it

fiamma olimpica milano cortinaProvincia di Latina, migliaia di persone per il passaggio della fiamma olimpica - Migliaia di persone, ad ammirare di tappa in tappa il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 in provincia di Latina. h24notizie.com

fiamma olimpica milano cortinaIl Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 42 a Verona - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedofo ... olympics.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.