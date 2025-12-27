La Fabbrica dei Sogni | Capodanno alla Spa
Il 31 dicembre Monticello The Entertainment SPA si trasforma in una vera e propria Fabbrica del Cioccolato, pronta ad accogliere gli ospiti in un Capodanno spettacolare, emozionale e multisensoriale. “La Fabbrica dei Sogni - Capodanno 2026” sarà una notte in cui il benessere incontra la fantasia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
La Fabbrica dei Sogni: Capodanno 2026 alla spa con massaggi, cenone e allestimenti a tema - Mercoledì 31 dicembre 2025 gli spazi di Monticello The Entertainment Spa, in via San Michele 16d a Monticello (Lecco), si trasformano per la notte di San Silvestro in una vera e propria Fabbrica del ... mentelocale.it
Al Sociale il tradizionale concerto di Capodanno. Il musical “La Fabbrica dei Sogni” al Donizetti per salutare il 2025 - L'Orchestra Filarmonica Italiana protagonista del consueto appuntamento nel primo giorno del nuovo anno ... bergamonews.it
Il Capodanno alla terme di Monticello Brianza - Il 31 dicembre Monticello The Entertainment Spasi trasforma in una vera e propria fabbrica del cioccolato, pronta ad accogliere gli ospiti per una notte di San Silvestro spettacolare e multisensoriale ... monzatoday.it
