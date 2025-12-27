La crisi economica e del lavoro Gioffredi | È un territorio fragile Le prospettive non sono rosee

PISTOIA Siamo agli ultimi giorni di un 2025 che ha confermato un trend preoccupante che riguarda la nostra provincia per occupazione e lavoro sicuro. Pistoia, a livello produttivo, si sta confermando come l’anello sempre più debole dell’area metropolitana con Prato e Firenze, con la logica conseguenza di essere sempre meno attrattiva. Lo sa bene il segretario generale della Cgil Prato-Pistoia, Daniele Gioffredi, che proprio in questi mesi ha ampliato il proprio raggio d’azione dopo la fusione tra le due entità del sindacato e avendo così uno sguardo d’insieme. "Le prospettive non sono rosee, avendo a che fare con un territorio debole e fragile – ammette Daniele Gioffredi – al netto delle classifiche dove siamo collocati agli ultimi posti, da tempo spieghiamo che siamo di fronte ad una crisi strutturale con un impoverimento complessivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

