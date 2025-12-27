La crisi economica e del lavoro Gioffredi | È un territorio fragile Le prospettive non sono rosee

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISTOIA Siamo agli ultimi giorni di un 2025 che ha confermato un trend preoccupante che riguarda la nostra provincia per occupazione e lavoro sicuro. Pistoia, a livello produttivo, si sta confermando come l’anello sempre più debole dell’area metropolitana con Prato e Firenze, con la logica conseguenza di essere sempre meno attrattiva. Lo sa bene il segretario generale della Cgil Prato-Pistoia, Daniele Gioffredi, che proprio in questi mesi ha ampliato il proprio raggio d’azione dopo la fusione tra le due entità del sindacato e avendo così uno sguardo d’insieme. "Le prospettive non sono rosee, avendo a che fare con un territorio debole e fragile – ammette Daniele Gioffredi – al netto delle classifiche dove siamo collocati agli ultimi posti, da tempo spieghiamo che siamo di fronte ad una crisi strutturale con un impoverimento complessivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la crisi economica e del lavoro gioffredi 200 un territorio fragile le prospettive non sono rosee

© Lanazione.it - La crisi economica e del lavoro. Gioffredi: "È un territorio fragile. Le prospettive non sono rosee"

Leggi anche: Viaggio tra le funivie d’Italia: prospettive inedite sul territorio

Leggi anche: La Liguria ricorda le 13 vittime dell’alluvione 2011: “Continuiamo a proteggere il nostro fragile territorio”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La crisi economica e del lavoro. Gioffredi: È un territorio fragile. Le prospettive non sono rosee.

Aziende in crisi economica, a Roma salvati 5.000 posti di lavoro - Attualmente sono 354, di cui 124 ancora in essere, le istanze di composizione negoziata presentate alla Camera di Commercio di Roma, a quasi quattro anni dall’entrata in vigore. romatoday.it

La crisi economica soffiaanche sul lavoro interinale - Il vento della crisi che da ormai alcuni mesi soffia con insistenza anche sul savonese non risparmia nessuno, neppure il comparto del lavoro interinale. ilsecoloxix.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.