La conta dei morti tra russi e ucraini e il dilemma tra chi sia più fesso o più cattivo
L’unico umore contemporaneo possibile è quello nero, ma non è una ragione per negarselo. Gli immissari della Russia di Putin che ormai esigono dalle autorità di sgombrare definitivamente la scena pubblica dai solidali con l’Ucraina, e si fanno forti del sostegno dell’ambasciata russa, sono un episodio di strenua comicità. Pretendono inesorabilmente di non essere presi sul serio. Sono il nostro passatempo, e dobbiamo essergliene grati, perché hanno rivelato se stessi, e hanno finito di rivelarci a noi stessi. Siamo, i vecchi fra noi, riluttanti come vecchi muli a riconoscere che certe forsennate manifestazioni di oggi sono retroattive. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Consiglio Ue: Senza aiuti non ci restano difese; Zakharova: “Pronti a un patto di non aggressione con la Nato”. Zelensky: “Nuove idee per la pace”; Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”; Le notizie di giovedì 25 dicembre sul conflitto in Ucraina.
La conta dei morti tra russi e ucraini e il dilemma tra chi sia più fesso o più cattivo - Nel conto ilare dei sostenitori della Grande Russia, la stessa orribile catasta di morti e feriti, più di un milione e duecentomila uomini, è una conferma dell'ideale, così come il numero di morti sov ... ilfoglio.it
Zelensky: «Chiediamo la pace per l'Ucraina». Poi augura la morte a Putin: «Un sogno condiviso» - «I sistemi di difesa aerea hanno distrutto 172 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte». leggo.it
Ucraina, Zelensky: "Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami" - Il presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno suggerito un trilaterale, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti. tg24.sky.it
Live #526 ? Guerra Russo-Ucraina - Guerra e/o Pace ? - Tra diplomazia e Guerra - con Gen. Capitini
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO Signore, le continue notizie di guerre che non trovano fine hanno reso la conta dei morti un bollettino che ci lascia quasi indifferenti, come una tremenda e inevitabile normalità. Ma in queste morti violente e insensate non - facebook.com facebook
