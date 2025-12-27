La conta dei morti tra russi e ucraini e il dilemma tra chi sia più fesso o più cattivo 

L’unico umore contemporaneo possibile è quello nero, ma non è una ragione per negarselo. Gli immissari della Russia di Putin che ormai esigono dalle autorità di sgombrare definitivamente la scena pubblica dai solidali con l’Ucraina, e si fanno forti del sostegno dell’ambasciata russa, sono un episodio di strenua comicità. Pretendono inesorabilmente di non essere presi sul serio. Sono il nostro passatempo, e dobbiamo essergliene grati, perché hanno rivelato se stessi, e hanno finito di rivelarci a noi stessi. Siamo, i vecchi fra noi, riluttanti come vecchi muli a riconoscere che certe forsennate manifestazioni di oggi sono retroattive. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Consiglio Ue: Senza aiuti non ci restano difese; Zakharova: “Pronti a un patto di non aggressione con la Nato”. Zelensky: “Nuove idee per la pace”; Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”; Le notizie di giovedì 25 dicembre sul conflitto in Ucraina.

