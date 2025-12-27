La Cina investe in Italia quali marchi sono passati a Pechino nel 2025

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una lunga fase di rallentamento, nel 2025 i capitali cinesi sono tornati a muoversi con decisione sui mercati occidentali. Il contesto è però molto diverso rispetto a dieci anni fa. Le acquisizioni non sono più guidate dalla corsa indiscriminata a tecnologie e capacità produttive, ma da una strategia più selettiva, focalizzata su marchi forti, riconoscibili e con una storia consolidata. In questo scenario l’Italia continua a occupare una posizione centrale, grazie al valore del Made in Italy nei settori del lusso, del design, dell’alimentare e della cosmetica. Perché la Cina investe in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il dilemma di Nike in Cina si aggrava; Riello torna italiana, Ariston batte i big cinesi Haier e Midea: rinasce il polo italiano di caldaie e bruciatori.

Auto cinesi, i marchi in vendita in Italia e quelli in arrivo - L’elenco di auto cinesi vendute in Italia è cresciuto esponenzialmente, con nuovi marchi pronti a debuttare nel 2026. ilsole24ore.com

Auto cinesi, il boom in Italia: tutti i marchi, dati e strategie - I primi timidi ingressi erano troppo irrilevanti, anche sul ... quattroruote.it

Marchi e consumatori, in Italia il piccolo brand ispira più fiducia: lo studio Deloitte - Negli ultimi cinque anni la fiducia nei confronti dei brand si è rafforzata, malgrado il contesto di grande incertezza sul piano economico e geopolitico, con una crescita più marcata per quelli di ... corriere.it

