La chiesa finisce nel mirino dei vandali | Uno sfregio che indigna la città

Nottata movimentata quella tra il 26 e il 27 dicembre nel centro storico di Trento dove alcuni vandali hanno preso di mira la storica chiesa di Santa Maria Maggiore, imbrattandone le mura con della vernice blu e nera. Ancora non si conoscono i responsabili del gesto, sui quali stanno indagando le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

