Il call center era a Santa Croce. Gli inganni, invece, arrivavano in tutta Italia. Da qui i malviventi, da quanto ricostruito dalla indagini, inviavano a cadenza quotidiana, migliaia e migliaia di sms. E’ stata scoperta dai carabinieri di Chieti una centrale di truffe telematiche che avvenivano con la tecnica dello ‘smishing’ che inviava da utenze fittizie migliaia di messaggi al giorno per indurre le potenziali vittime a fornire le proprie credenziali di home banking a falsi operatori, che potevano così accedere ai loro conti correnti, appropriandosi di ingenti quantità di denaro. Complessivamente sono 17 le persone indagate, mentre proseguono gli accertamenti per recuperare il denaro delle vittime ed individuare ulteriori autori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La centrale delle truffe. In una casa a Santa Croce. Diciassette gli indagati

