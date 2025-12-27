la battaglia per i giovani

Due settimane dopo che decine di procuratori generali statali avevano fatto causa a Meta accusandola di aver reso gli adolescenti dipendenti dalle sue piattaforme e di aver messo a rischio la loro sicurezza, il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha pubblicato un promemoria interno spingendo i dipendenti a perseguire un unico obiettivo generale: portare più adolescenti su Instagram. “Poiché state costruendo i vostri piani per il 2024, chiedo ai team di business di restare focalizzati su 1) gli adolescenti, in particolare nei mercati sviluppati, e 2) Threads, e in quest’ordine”, ha scritto Mosseri nel promemoria del 6 novembre 2023. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

