La battaglia per Geal Il Comitato tuona | Basta con i fantasiosi gestori dell’acqua

"Basta con i fantasiosi gestori dell’acqua": il Gruppo Salviamo la Nostra Acqua torna a parlare del futuro di Geal e della gestione del servizio idrico a Lucca sottolineando come si stiano diffondendo notizie non corrispondenti al vero sull’intenzione della Regione Toscana di affidare il servizio idrico ad un unico gestore regionale, la Multiutility. "Apprendiamo – si legge in una nota – che alcuni cercano di diffondere la falsa notizia secondo cui grazie alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 102018, sarebbe possibile la gestione della risorsa idrica su base di conferenza territoriale o addirittura provinciale o di bacino idrico, a seconda della fantasia del personaggio, evitando il gestore unico regionale (la c. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La battaglia per Geal. Il Comitato tuona: "Basta con i fantasiosi gestori dell’acqua" Leggi anche: “Spaccatura sull’acqua“. Divisi sulla mozione Geal Leggi anche: Il destino dell’ex Novartis. L’appello del comitato:: "Basta progetti faraonici" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La battaglia per Geal. Il Comitato tuona: Basta con i fantasiosi gestori dell’acqua. La battaglia per Geal. Il Comitato tuona: "Basta con i fantasiosi gestori dell’acqua" - Il gruppo Salviamo la Nostra Acqua sottolinea come si stiano diffondendo notizie non corrispondenti al vero sul servizio idrico "Gaia, al pari degli altri gestori, nel 2034 passerà alla Multiutility". lanazione.it

Battaglia dell’acqua: "Il salvataggio di Geal è davvero a un passo" - "Contro tutti i pronostici (e tutti gli interessi di chi voleva la fine dell’esperienza di Geal), il sindaco Pardini ha posto la città ad un passo da un risultato storico: il definitivo riconoscimento ... lanazione.it

«È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro bellissima figlia, l’amata attrice australiana Rachael Carpani, è venuta a mancare inaspettatamente ma pacificamente dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica, nelle prime o - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.