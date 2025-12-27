La battaglia del Ranèe Lettere porta a porta Il Comitato fa il postino

"I prati non si asfaltano", "Cibo, non cemento". Il Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del piano di Bianzone non demorde e ha approfittato delle festività per ritornare su un tema, quello del progetto di sottopasso del Ranèe, appunto, del quale da anni ormai si chiede a gran voce la sospensione. A questo proposito, per far sì che la sensibilità dei compaesani non si raffreddi, in ogni casa il Comitato ha provveduto a recapitare una lettera che suona come una nuova chiamata a levare gli scudi. Il motivo è spiegato già nelle primissime righe: "Cari concittadini, abbiamo appena avuto conferma ufficiale, visionando il progetto esecutivo del sottopasso ferroviario al Ranèe, che "le aree su cui insisterà l’opera, attualmente classificate a destinazione d’uso di tipo agricolo, a seguito della realizzazione dell’intervento subiranno un cambio di destinazione d’uso e potranno essere ricondotte a un utilizzo di tipo commerciale-industriale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

