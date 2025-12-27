Immunoterapia utilizzata sempre prima nel percorso di cura, nuovi farmaci a bersaglio molecolare, vaccini a mRNA, anticorpi bispecifici e anticorpi farmaco-coniugati: sono alcune delle principali innovazioni presentate al Lung Cancer Cocktail With Science 2025, giunto alla sua sesta edizione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La battaglia al tumore del polmone parte da Milano

Leggi anche: L’Arma dei Carabinieri e il Forlanini insieme per la prevenzione del tumore al polmone

Leggi anche: Tumore al polmone, al ‘San Pio’ l’intervento entro 30 giorni è un miraggio: Benevento simbolo del divario Nord-Sud

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lino Banfi racconta la malattia della figlia Rosanna: il ritorno del tumore ha sconvolto la loro vita; Lino Banfi racconta la malattia della figlia Rosanna | il ritorno del tumore ha sconvolto la loro vita.

Tumore al polmone. Parte la campagna dedicata alle donne - Si chiama “Polmone rosa” ed è promossa dall’Agenzia Nazionale per la Prevenzione e da AgEtica, con le associazioni Pazienti BPCO e Federasma. quotidianosanita.it

Rosanna Banfi: «Oggi è una splendida giornata! La mia disavventura con il tumore è finita. I linfonodi sono puliti» - La scoperta del tumore al polmone, fatta due mesi fa quasi per caso, l'aveva gettata nello sconforto più totale e l'aveva catapultata indietro nel ... ilgazzettino.it

‘Nel combattimento Balla’. Ecco il documentario che racconta la battaglia contro il tumore - In occasione del World Lung Day (25 settembre 2021) Ultraspecialisti e Roche Italia accendono i riflettori sul tumore al polmone, con la proiezione in anteprima del film Nel combattimento balla, un ... quotidianosanita.it

Maria Grazia Cucinotta racconta la battaglia affrontata insieme alla sorella Lillina, che qualche anno fa ha scoperto di essersi ammalata di un tumore cerebrale. Sempre accanto a lei - facebook.com facebook