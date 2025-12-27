La battaglia al tumore del polmone parte da Milano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immunoterapia utilizzata sempre prima nel percorso di cura, nuovi farmaci a bersaglio molecolare, vaccini a mRNA, anticorpi bispecifici e anticorpi farmaco-coniugati: sono alcune delle principali innovazioni presentate al Lung Cancer Cocktail With Science 2025, giunto alla sua sesta edizione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

