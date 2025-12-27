Koopmeiners a Sky | Gioco da quasi cinque anni in Italia non ci sono partite facili Cosa è cambiato dopo Napoli? Vi dico la mia
Koopmeiners a Sky: «Gioco da quasi cinque anni in Italia, non ci sono partite facili». Le dichiarazioni del centrocampista prima di Pisa Juve. Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. DOVE GIOCA – « Vediamo, sono felice di essere tornato. L’ultima partita è stata un po’ difficile perchè non puoi controllare dalla tribuna, ma sono felice del risultato contro la Roma, è importante che continuiamo così, abbiamo avuto due risultati molto buoni, ma non contano se non vinciamo oggi e questo è importante » RISCHIO DI APPROCCIARE MALE – « No, non sarà mai una partita facile in Serie A, gioco da quasi cinque anni in Italia, non ho mai avuto una partita troppo facile, sarà un avversario difficile, dobbiamo andare forte come abbiamo giocato contro Bologna e Roma, perchè se perdiamo oggi non contano le altre, questa è la verità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
