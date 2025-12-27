Koopmeiners a Sky: «Gioco da quasi cinque anni in Italia, non ci sono partite facili». Le dichiarazioni del centrocampista prima di Pisa Juve. Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. DOVE GIOCA – « Vediamo, sono felice di essere tornato. L’ultima partita è stata un po’ difficile perchè non puoi controllare dalla tribuna, ma sono felice del risultato contro la Roma, è importante che continuiamo così, abbiamo avuto due risultati molto buoni, ma non contano se non vinciamo oggi e questo è importante » RISCHIO DI APPROCCIARE MALE – « No, non sarà mai una partita facile in Serie A, gioco da quasi cinque anni in Italia, non ho mai avuto una partita troppo facile, sarà un avversario difficile, dobbiamo andare forte come abbiamo giocato contro Bologna e Roma, perchè se perdiamo oggi non contano le altre, questa è la verità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners a Sky: «Gioco da quasi cinque anni in Italia, non ci sono partite facili. Cosa è cambiato dopo Napoli? Vi dico la mia»

Leggi anche: Bonny a Inter TV: «Daremo il 100% per prendere i 3 punti, non ci sono partite facili! Sono pronto a fare questa cosa per la squadra»

Leggi anche: Allegri sul derby: «Una sfida da vincere, ma ci sono tante partite da giocare. Su Allegri dico una cosa…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Koopmeiners a Sky: "Felice di essere tornato. Non ci sono avversari facili, dobbiamo giocare come abbiamo fatto con Bologna e Roma" - Le sue considerazioni: Giochi ancora in difesa o giochi a centrocampo? tuttojuve.com