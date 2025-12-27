“Ho sentito un uomo che stava bruciando, ho ancora le sue urla nelle orecchie”. Una residente di Kiev racconta in lacrime le ore di terrore vissute nella notte tra venerdì e sabato, quando la capitale ucraina è stata colpita a raffica dagli attacchi russi con missili e droni. Il suo palazzo è stato gravemente danneggiato: “Ci sono stati bombardamenti per tutta la notte. Eravamo a casa, ma ci nascondevamo nel corridoio. Le finestre hanno cominciato a tremare e la nostra casa è stata colpita”, racconta Olena Karpenko, 52 anni. “Non riesco a credere che il mondo intero stia assistendo a tutto questo e non riesca a fermarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kiev sotto attacco, una residente in lacrime: "Imploriamo il mondo, fate finire questa guerra"

stream24.ilsole24ore.com