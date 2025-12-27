L’agenzia anticorruzione ucraina (Nabu) ha annunciato una nuova indagine per corruzione in un caso che vedrebbe coinvolti deputati di Kiev. Funzionari della Nabu hanno provato a entrare nel Parlamento per effettuare delle perquisizioni, ma sono stati bloccati dai servizi di sicurezza. “Nabu e Sapo, a seguito di un’operazione sotto copertura, hanno smascherato un gruppo criminale organizzato che includeva alcuni attuali membri del parlamento”, ha dichiarato la Nabu. “I dipendenti del Dipartimento di Sicurezza dello Stato stanno opponendo resistenza agli agenti della Nabu durante le azioni investigative ” in Parlamento, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kiev, nuova indagine per corruzione: coinvolti alcuni deputati. Impedito l’accesso in Parlamento agli investigatori

