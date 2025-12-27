Kiev anticorruzione incrimina deputati
17.45 Diversi parlamentari ucraini sono accusati di aver accettato tangenti in cambio del loro voto alla Verkhovna Rada, il Parlamento unicamerale ucraino. Le accuse sono state lanciate dall' Ufficio nazionale anticorruzione. Il nuovo scandalo di corruzione ad alti livelli arriva poche ore dopo la partenza del presidente Zelensky per gli Stati Uniti per incontrare Trump. "Scoperto un gruppo criminale organizzato, tra cui attuali membri del Parlamento", afferma l'agenzia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Mosca incrimina dirigenti di Kiev per genocidio nel Donbass
Leggi anche: Russia incrimina 41 dirigenti di Kiev per genocidio nel Donbass: "5mila morti civili di etnia russa dal 2014", assente Zelensky, c'è Poroshenko
Nuova indagine anticorruzione a Kiev, nel mirino alcuni deputati - L'agenzia anticorruzione ucraina (Nabu) ha annunciato una nuova indagine per corruzione in un caso ... msn.com
Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati: caos in Parlamento, impedite le perquisizioni - Agenti della Nabu bloccati dai servizi di sicurezza, il caso scoppia mentre Zelensky è in viaggio verso gli Usa ... unionesarda.it
Corruzione in Ucraina: Nuove Indagini Coinvolgono Deputati e Alti Funzionari - Un'indagine recente sulla corruzione in Ucraina coinvolge membri del Parlamento e si scontra con l'ostruzionismo delle forze di sicurezza. notizie.it
Agenti dell'anticorruzione bloccati dai servizi di sicurezza, il caso scoppia mentre Zelensky è in viaggio verso gli Usa - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.