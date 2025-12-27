Kiev anticorruzione incrimina deputati

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.45 Diversi parlamentari ucraini sono accusati di aver accettato tangenti in cambio del loro voto alla Verkhovna Rada, il Parlamento unicamerale ucraino. Le accuse sono state lanciate dall' Ufficio nazionale anticorruzione. Il nuovo scandalo di corruzione ad alti livelli arriva poche ore dopo la partenza del presidente Zelensky per gli Stati Uniti per incontrare Trump. "Scoperto un gruppo criminale organizzato, tra cui attuali membri del Parlamento", afferma l'agenzia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

