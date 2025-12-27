Kevin Costner di nuovo nei guai | Non ha pagato i costumi del suo film

Kevin Costner è di nuovo nei guai. Stavolta l’attore e regista americano è stato citato in giudizio perché non avrebbe pagato i costumi del secondo capitolo della serie western “Horizon: An American Saga”. A portarlo in tribunale la società Western Costume che, come riporta The Hollywood Reporter, ha intentato causa in California contro la casa di produzione Territory Pictures. Chiedendo 440 mila dollari e sostenendo che una parte significativa delle fatture non sarebbe stata pagata, mentre alcuni abiti sarebbero stati danneggiati. An American Saga. Secondo l’atto di citazione nel 2024 Western Costume aveva emesso una fattura di circa 134 mila dollari per il noleggio degli abiti di scena. 🔗 Leggi su Open.online

